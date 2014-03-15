В Хасанском районе спустили на воду памятный венок
В Приморье отмечают 80-летие Хасанских событий. В боях за восстановление границы погибло и пропало без вести более тысячи советских солдат. И сейчас их память продолжает чтить современное поколение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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