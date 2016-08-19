Она еще пахнет краской и ее корпус вот-вот впервые коснется морской воды. Универсальная самоходная баржа «Камчатка-1», не спеша, спускается со стапелей Ливадийского ремонтно-судостроительного завода.

Судно спроектировали и построили специалисты этого же завода. Грузопассажирскую баржу заложили всего девять месяцев назад по заказу Минтранса Камчатского края. Для завода в приморской Ливадии это первый заказ, который выполнен с учетом всех требований российского морского регистра для пассажирских судов.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Не каждый судоремонтный завод может себе позволить заняться судостроением. А начинают всегда с маленького. Сегодня здесь учредитель — сам рыбак. Ему нужно строить под киль и получать квоты. И посмотрите, какую делают модернизацию завода».

«Камчатка-1» способна за один рейс перевезти до 40-ка тонн грузов и 25 пассажиров. К берегам далекого полуострова ее доставят морем, а там она должна обеспечить надежное сообщение на речных и морских переправах Камчатки. Здесь очень непростые условия работы — погрузка и выгрузка зачастую происходят на не оборудованных для этого берегах.

Александр Ефремов, управляющий группой компаний: «Это первое судно, которое здесь, на Дальнем Востоке, построено за последнее время. Мы говорим о судне, которое обеспечивает население в труднодоступных и отдаленных прибрежных зонах. Эти районы формировали всю береговую полосу Дальнего Востока. Таких барж надо сотни!»

Совсем скоро в Ливадии планируют приступить к постройке первых рыболовецких судов, многие из которых спроектирует собственное конструкторское бюро.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]