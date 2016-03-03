Семеро по лавкам и один за старшего. Приморская семья воспитывает восьмерых детей, пятеро из которых — приемные. Как Илюхины решились подарить своим сыновьям сразу пятерых братьев и сестер? И как родители большой семьи при этом всё успевают?

Еще два года назад в семье Илюхиных было только три сына. Мечтали о дочке. А вместо одной получили сразу троих.

Анна Илюхина, мама восьмерых детей: «Мне сказали: «К сожалению, в нашем детском доме нет девочек». Дали список приморского края, телефоны опек — ищите где-нибудь в других местах. Мы приехали домой, помолились, через два часа нам поступил звонок с надеждинской опеки, нам сказали, у нас есть три замечательных девчонки, которые хотят в семью — сразу в сердце екнуло, говорю: это наши».

У Насти, Вики и Иры оказалось еще два братика. Но такая солидная прибавка в семье ничуть не смутила Анну и Сергея. При первой же встрече они поняли — это их дети.

Анна Илюхина, мама восьмерых детей: «Дети просто наши, как будто мы их с рождения воспитывали, они по характеру, по духу наши, и в семье у нас просто идиллия».

Сложностей в семье не возникает. Детям хорошо вместе. Несмотря на разницу в возрасте, у них все игры — общие. К тому же убираться они любят до ревности. Иногда даже спорят о том, кто именно будет собирать игрушки. Родители гордятся детьми и всем восьмерым в полной мере дарят свою любовь.

Сергей Илюхин, отец восьмерых детей: «Да, мы взяли детей приемных, но мы их считаем своими, родными, разделения здесь не должно уже быть, это очень влияет и на детей, и на обстановку, и на обстоятельства».

Анна Илюхина, мама восьмерых детей: «Детям нужна только любовь, они изменяются полностью, когда отогреваются и становятся твоим близким ребенком».

Восемь детей — не предел. И в будущем здесь планируют взять на воспитание еще нескольких сирот. Сделать это прямо сейчас не позволяют квадратные метры. Глава Надеждинского района выбрал семью Илюхиных для проекта «Дорога добра». Обещал построить для них дом или выделить готовый. Но прошло уже больше года, а продвижений в этом вопросе так и нет. Более того, семье сказали, что проект больше не работает. Сейчас глава района находится в командировке. Так отвечают в приемной надеждинской администрации. Мы рассчитываем всё же пообщаться с главой и узнать, почему закрыли программу и как будет решен жилищный вопрос Илюхиных. Так что к этой теме мы еще вернемся.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]