Приморские туристы попали в водный плен в Партизанском районе

В минувшее воскресенье к спасателям Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России дважды обращались за помощью туристы, которые из-за подъема уровня рек оказались в плену воды в Партизанском районе Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО.

Первый вызов поступил в шесть часов утра 5 августа. Звонила женщина, она была обеспокоена тем, что идет подъем воды на реке в районе села Сергеевка, где отдыхающие оказались отрезанными водой от дороги.

На помощь туристам прибыли спасатели с необходимым снаряжением, а также местный тракторист из с. Сергеевка на тракторе. Совместными усилиями были эвакуированы 3 автомобиля и 8 туристов, в том числе 4 детей.

Вечером, в 19.33 поступило очередное сообщение о том, что в районе поселка Николаевка двое мужчин не могут выехать из лесной зоны из-за поднятия уровня реки. Спасатели нашли пострадавших, однако мужчины отказались оставить свой автомобиль и эвакуироваться, решили ждать, когда упадет вода. Убедившись, что у туристов имеется все необходимое и в медицинской помощи они не нуждаются, спасатели вернулись в 23.50 в отряд.

Согласно прогнозу на 6 августа, на большинстве рек в Приморском крае наблюдаются резкие подъемы уровня воды на 30-60 см., на отдельных реках южных и западных районов отмечаются подъемы на 1,0-1,2 метра. Реки преимущественно в берегах, опасных и неблагоприятных явлений не наблюдается.

В ближайшие двое суток на реках края продолжится подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, ожидается выход воды из берегов с подтоплением пониженных мест на отдельных участках рек в Чугуевском, Анучинском, Яковлевском, Уссурийском, Михайловском, Партизанском районах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]