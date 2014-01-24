Студенты медицинского университета становятся настоящими врачами в Хасанской районной больнице. Там проходят практику будущие медики, которым это учреждение оплатило обучение в университете. Некоторые из студентов уже прошли практику, но все равно продолжают работу в больнице.

Палата за палатой — осмотр пациентов. Так начинается каждое утро студентки 4-го курса. Юлия Клименко учится на педиатрическом факультете, но сейчас работает совсем не с малышами. По должности она помощник врача терапевтического отделения. Трудится на ровне с опытными коллегами и возвращается сюда каждое лето.

Юлия Клименко, студентка ТГМУ, помощник врача терапевтического отделения КГБУЗ ХЦРБ: «Хочется поработать в своей больнице, потому что работы здесь много, работать здесь интересно, я поэтому здесь и осталась. Чтобы прочувствовать всю эту работу отделения, взаимодействие с остальным медицинским персоналом, мне здесь интересна именно сама рабочая обстановка».

Время практики для студентов давно закончилась, но Юлия и несколько ее однокурсников остались работать в больнице. Вместо каникул на пляже — больничные койки, пациенты и диагнозы.

Ирина Прозорская, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ Хасанской ЦРБ: «Качество практики зависит от желания студента. Если он готов выполнить тот объем, который положен ему по программе — это одна история, но если он интересуется, если он хочет двигаться вперед, мы любим таких и готовы обучать их всему. И таким примером является Юлия Александровна, которая идет большими шагами вперед».

Валентин Уфимцев тоже задержался после практики в больнице. Здесь он уже давно «свой»: несколько лет работает фельдшером с детьми. Три года назад решился поступить в университет, теперь Валентин учится на педиатра.

Валентин Уфимцев, фельдшер школьного и дошкольного кабинетов КГБУЗ ХЦРБ: «Мне, конечно, больше нравится работать с детьми, чем со взрослыми».

До начала лекций и семинаров студенты продолжат свою работу.

Врачам они — лучшая подмога. В больнице практикантов ждут весь год.

Валентин Уфимцев, фельдшер школьного и дошкольного кабинетов КГБУЗ ХЦРБ: «Конечно, с радостью, я прихожу — они в отпуск уходят, заменяю их».

По целевому набору Хасанской районной больницы в медуниверситете учится 11 человек. Ежегодно проходят летнюю практику студенты 1, 2, 3 и 4-х курсов. По контракту они будут обязаны отработать здесь еще пять лет. Но некоторые уже начали свой путь врача районной больницы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]