«Вести: Приморье»: Реконструкция боев за Хасан прошла во Владивостоке

Реконструкторы из Владивостока, Хабаровска и Токио воспроизвели битву за Хасан на одном из озер в парке Минного городка. Это лучшее место для военных игр, в конце XIX века под нынешней водной гладью хранились боеприпасы минно-артиллерийского хозяйства. А в деревьях и сейчас легко затеряться «самураям», что перешли границу у реки, прихватив с собой горную пушку. Кто они — неравнодушные к историческим битвам люди из разных стран? Откуда у них реальное оружие хасанских событий? И каким в 2018-ом получился тот памятный бой — расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]