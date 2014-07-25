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«Вести: Приморье»: Реконструкция боев за Хасан прошла во Владивостоке

Реконструкторы из Владивостока, Хабаровска и Токио воспроизвели битву за Хасан на одном из озер в парке Минного городка. Это лучшее место для военных игр, в конце XIX века под нынешней водной гладью хранились боеприпасы минно-артиллерийского хозяйства. А в деревьях и сейчас легко затеряться «самураям», что перешли границу у реки, прихватив с собой горную пушку. Кто они — неравнодушные к историческим битвам люди из разных стран? Откуда у них реальное оружие хасанских событий? И каким в 2018-ом получился тот памятный бой — расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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