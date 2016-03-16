Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился почти в 2,5 раза

Почти 100 тысяч тонн рыбы и рыбных продуктов экспортировано в регионы России в 2017 году. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, основной объем рыбы и рыбной продукции приходится на Сахалинскую область, Москву, Хабаровский и Камчатский края. В 2017 году в регионы РФ из Приморья экспортировано почти 100 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции, что в 2,4 раза больше, чем в 2014 году.

Значительно увеличились объемы поставок консервов и пресервов. Вывезено почти 27 миллионов условных банок рыбных консервов и около 250 тысяч рыбных пресервов, что составляет 157% и 200% соответственно от объемов 2014 года.

В 2017 году приморские рыбаки добыли более 760 тысяч тонн водных биоресурсов. Это составляет четвертую часть от объемов вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и шестую часть от вылова по всей России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]