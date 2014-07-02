Владимир Путин одобрил ратификацию Конвенции между Россией и Японией
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и Протокола к ней». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Конвенция направлена на устранение двойного налогообложения юридических и физических лиц Российской Федерации и Японии. Данная Конвенция и Протокол к ней были подписаны между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии 7 сентября 2017 года в ходе Восточного экономического форума. Новая Конвенция заменит собой действующую, 1986 года. В России данная Конвенция распространяется на налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, в Японии распространяется на пять налогов. Конвенция содержит методы устранения двойного налогообложения, а также специальные правила в части недопущения налоговой дискриминации. Урегулированы вопросы взаимосогласительных процедур, а также обмена информацией между компетентными органами договаривающихся государств.
Как ранее комментировал статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, ратификация конвенции позволит активизировать экономическое сотрудничество двух стран на Дальнем Востоке и будет содействовать запуску новых инвестиционных проектов.
«Цель данной Конвенции – обеспечить условия, чтобы граждане наших стран не уплачивали дважды налоги с одного и того же вида дохода в своей стране и государстве-партнере. То есть будет устранено двойное налогообложение юридических и физических лиц. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций для развития взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Японией», – пояснял Павел Волков.
Напомним, Федеральный закон принят Государственной Думой 24 июля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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