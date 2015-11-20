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Против директора школы, где ребёнка заставили чистить зубы на уроке, возбудили дело

Прокуратура Приморского края возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора школы, в которой учительница начальных классов Лидия Е. заставила второклассника чистить зубы во время учебного процесса.

В конце мая "Вести:Приморье" сообщали, что  "В поселке Угловое учитель на глазах у класса унижала второклассника".  

Учительница начальных классов заставила ребёнка чистить зубы во время урока. Педагог приняла данное решение в связи с тем, что у мальчика, по её мнению, неприятно пахло изо рта. Она сделала ему замечание и заставила чистить зубы специально купленными щёткой и пастой перед одноклассниками.

Мать ученика узнала о случившемся из СМИ и написала заявление в прокуратуру. В ситуацию вмешались и городские власти.

Педагог Лидия Е., применившая нестандартные воспитательные меры, написала заявление об увольнении по собственному желанию и ушла из школы.

«В ходе проверки данного инцидента были установлены факты поборов с родителей учеников в этой школе. В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении («Нарушение права на образование, выразившееся в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного образования»)», — цитируют RT пресс-службу надзорного ведомства.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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