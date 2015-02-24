Земельный вопрос в селе Безверхово рискует лишить местных жителей спуска к морю. Единственная в округе лестница после оформления кадастрового плана попала в частную собственность. Теперь, уверены местные жители, их лишат оборудованного подхода к воде.

Протоптанную тропинку к морю жители села Безверхово своими силами оборудовали деревянной лестницей. Пять лет по этим ступенькам ходят пожилые люди, дети, туристы и местное население. Спуск находился на нейтральной территории и никому не принадлежал. Год назад лестница перешла в собственность владельцев ближайшего дома.

Екатерина Шинкаренко: «На всем пляже спуски к морю оборудованы через каждые 5—10 метров, но все они частные. Общедеревенских лестниц в селе всего две: одна здесь, другая — через километр отсюда».

Местное население серьезно обеспокоено такими изменениями в кадастровом плане. Пока лестница по-прежнему в свободном доступе, но в любой момент владелец может перекрыть спуск к морю.

Татьяна Петрова, жительница с. Безверхово: «В любой момент она может продать этот участок, и тогда человек, который купит, он придет и поставит с полной ответственностью здесь забор. И у нас не будет прохода к морю».

Валентина Ищенко, жительница с. Безверхово: «Прийти купаться на эту береговую полосу могут только те, кто живет с той стороны, потому что у них выхода к морю нет, и спуститься по этой лестнице».

Ольга Бондарь, жительница с. Безверхово: «Каждый день я, мои дети, ходим по этой лестнице по 2—3 раза. Это единственная тропочка, которая соединяет нас с морем, и я не понимаю, как можно было внести в кадастровый план этот участок, которым пользуются все люди».

Представитель владельца участка уверяет: перекрывать проход не будут, но местные жители не верят.

Вадим Сидоров, представитель владельца участка: «Если даже и поставят забор, то лестница для общего пользования будет стоять».

Уже несколько месяцев жители Безверхово пишут в местную, районную и краевую администрации, прокуратуру и полицию с просьбой перевести лестницу в муниципальную собственность. Но ответов еще не дождались. Теперь туристам и местному населению остается надеяться, что владелец сдержит обещание и оставит спуск к морю общедеревенским.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]