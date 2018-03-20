За неделю средства автоматической фиксации выявили 18 тыс. 934 нарушения ПДД на дорогах Приморья
В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 18 тыс. 934 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 11 млн 253 тыс. 500 рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 17 тыс. 385 постановлений о наложении штрафа на сумму 9 млн 320 тыс. 500 рублей, 12.16.4 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 970 дел на сумму 1 млн 455 тыс. руб., 12.16.2 (поворот налево или разворот в нарушение требований предписанных дорожными знаками или разметкой ) - 20 дел на сумму 20 тыс. руб., 12.15.4 (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления) - 28 дел на сумму 140 тыс. руб., 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 524 дела на сумму 318 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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