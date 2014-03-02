Во Владивостоке на Рудневском мосту идут аварийные работы

Аварийно-восстановительные работы начались на Рудневском путепроводе во Владивостоке. Строители восстанавливают отсыпку опоры мостового сооружения в подмостовом пространстве со стороны улицы Руднева, сообщили «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Подрядная организация приступила к устройству монолитного бетонного упора для восстановления насыпи конуса путепровода, ведётся монтаж арматурного каркаса. На текущей неделе планируется заливка каркаса бетоном и отсыпка конуса скальным грунтом. На следующем этапе будет проведён ремонт системы ливневой канализации на подходе к мосту со стороны улицы Баляева для предотвращения дальнейшего размытия конуса моста, а также восстановление асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что в июне текущего года специалисты обнаружили просадки грунта на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева. После детального обследования было принято решение провести аварийно-восстановительные работы без перекрытия автомобильного движения по путепроводу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]