Легкий пехотный танк «подбили» во Владивостоке японские «самураи». И едва не лишили «красноармейцев» огневой поддержки. Реконструкцию одного из августовских боев на озере Хасан в честь 80-летия событий устроили в парке Минного городка. Роли распределили довольно просто: из Токио прилетел целый «взвод» маньчжурской императорской армии.

Если бы не припаркованные иномарки, Хасан и Хасан. Бойцы на привале, перед боем. Но вот студент-историк винтик потерял. А инженер водоканала его отчитывает.

Кирилл Борисенко, инженер Примводоканала: «Артем — второй номер расчета РПД, у него в коробе находится ЗИП для пулемета, все запчасти».

Артем Казарез, студент исторического факультета: «Для обслуживания РПД образца э27 года. Инструменты для чистки, например, маслёнка и прочая мелочевка».

Ручной пулемет Дегтярева еще увидим в работе. Им и винтовкой Мосина вооружены все пограничники. Многие из Хабаровска. Как и юрист Никита Куприков.

Никита Куприков, юрист, Хабаровск: «Мы выступаем в роли сапёров, инженерные войска, будем выставлять дымовую завесу перед японцами».

Мирный только с виду: это теперь Косукэ Ямасаки книжки пишет… Недавно еще служил в полиции Токио, так что маскироваться умеет. А рядом — современный коробейник. Из Москвы на острова господин Ивахаси возит матрешек и продукты русской кухни.

Казухару Ивахаси, предприниматель, г. Токио: «Борщ очень нравится, и пирожки».

В кустах японцы прячут орудие. Горная пушка типа Т-94 действительно была на вооружении диверсионных групп. Как и чешский пулемет ЗБ — у белоэмигрантов из разведки «Асана».

Роман Метревели, участник реконструкции: «Кто-то выбирает Красную Армию, японцы, естественно, — свою».

- А вы-то почему белогвардеец?

- Потому, что бриться не хочу.

Не до шуток уже. Пограничников перебили. И Т-26 не помог. Всё так и было 80 лет назад. И наши потери, убитыми до 800 бойцов и командиров, и наша победа, как только с воздуха накрыли сопку Заозерную.

Кирилл Леонов, участник реконструкции, г. Хабаровск: «Легкие нестыковки. Ну, танк застрял, пулемет заклинило чуть-чуть, кто-то что-то недослышал, кто-то что-то недопонял, главная общая стратегия выдержана».

Международный проект ни в чем не погрешил против истории. А кому-то из юных зрителей и вовсе Америку открыл, про худой мир, который лучше любой войны. 11 августа 1938 года СССР и Япония договорились о прекращении боевых действий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]