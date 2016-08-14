Поисковики сделали уникальные находки на месте загадочной авиакатастрофы XX века (фото)

Участники Поискового объединения «АвиаПоиск» совместно с общественниками села Имени Полины Осипенко провели полевые работы на месте катастрофы бомбардировщика ТБ-3 в Хабаровском крае.

Это, наверное, одна из самых известных катастроф конца 1930-х годов. Здесь, в пойме реки Амгунь, на удалении более 120 км от нынешнего райцентра, 4 октября 1938 года столкнулись в воздухе два самолёта — тяжёлый бомбардировщик ТБ-3РН, на борту которого находилось около 15 человек, в том числе и командир корабля — командующий Военно-воздушными силами 2-й Отдельной Краснознамённой армии комдив Яков Васильевич Сорокин, и транспортник Douglas DC-3, на борту которого находились журналисты и Герой Советского Союза Александр Бряндинский. В результате столкновения самолёты упали в тайгу на расстоянии 320 метров друг от друга и загорелись.

Вокруг катастрофы, данные о которой полностью не обнародованы, ходит множество слухов и домыслов. Экипажи самолётов погибли при выполнении задач по спасению женского экипажа самолёта «Родина», совершившего вынужденную посадку в районе села Дуки. Яков Сорокин должен был выбрать площадку для десантирования спасателей, но в результате недисциплинированности пилотов «Дугласа» погиб и он, и большое количество людей.

«Нашей задачей было поставить точку в трагедии 1938 года. В открытых источниках нет чёткой информации о захоронении погибших членов экипажей самолётов, только разноречивые слухи», - рассказал «Вестям: Приморье» командир Поискового объединения «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский. Поисковики распланировали маршрут так, чтобы поработать на местах падения и подтвердить или опровергнуть факт захоронения в Комсомольске-на-Амуре всех погибших.

Результаты превзошли ожидания поисковиков. За три дня полевых работ на месте гибели одного только ТБ-3 были найдены и собраны 204 костных фрагмента членов экипажа, а также огромное количество пряжек от парашютных систем общим количеством на 11 человек, пуговицы, лётные очки, наушники шлемофонов, штурманское оборудование, набор гаечных ключей и, самое главное — Орден «Знак Почёта».

Орден лежал вместе с останками одного из членов экипажа, которого подняли в районе расположения носовой части бомбардировщика, рассказывает поисковик Игорь Тетерин. По информации о награждениях, такой орден был у командующего ВВС 2-й ОКА Якова Васильевича Сорокина. Если информация, что в экипаже был только один обладатель этой награды, подтвердится, значит, останки знаменитого лётчика не были захоронены в Комсомольске, как раньше считалось.

Поисковики считают, что ставить точку в трагедии двух экипажей пока рано, но уже можно закрыть вопрос с поисковыми работами на ТБ-3. Останки погибших здесь полностью собраны и приготовлены к захоронению, которое, как считают участники экспедиции, должно состояться в Комсомольске-на-Амуре, где часть людей с двух самолётов была предана земле в 1990-х годах. На месте падения «Дугласа» предложено провести работы уже в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]