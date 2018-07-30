В Уссурийске пресечена контрабанда лесоматериалов на сумму около 50 млн рублей

Линейным отделом МВД России на станции Уссурийск расследуется уголовное дело по 11 фактам незаконного экспорта стратегически важных товаров и ресурсов. Противоправные деяния выявлены полицейскими совместно с сотрудниками Уссурийской таможни. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции установлено, что трое предпринимателей из Приморского края по подложным документам организовали незаконное перемещение через границу в одно из государств Восточной Азии около 3,5 тысяч кубометров монгольского дуба и маньчжурского ясеня.

Со слов двух 38-летних соучастников криминального предпринимательства, их вдохновителем являлся 59-летний товарищ по бизнесу, который выстраивал схемы изготовления поддельных документов.

Кроме того, специалисты задержали и изъяли 190 кубометров незаконно заготовленных пиломатериалов подготовленных для перемещения через границу России.

Общий ущерб составил около 50 миллионов рублей.

В настоящее время против подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов продолжаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]