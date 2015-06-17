«Приморью — 80! Наша история». Интервью с Антониной Кононюк, председателем Совета ветеранов пос. Моряк-Рыболов
«Приморью — 80! Наша история». Интервью с Антониной Кононюк, председателем Совета ветеранов пос. Моряк-Рыболов Моряк-Рыболов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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