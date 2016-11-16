В Приморье задержан беглый заключенный
ГУФСИН России по Приморскому краю сообщает: благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников розыска уголовно-исполнительной системы Приморского края задержан осужденный Мехтиев О.И., совершивший побег с участка колонии-поселения при ИК-20. Осужденного задержали на территории Пожарского района Приморского края.
Руководство благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, СМИ и жителей Приморского края.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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