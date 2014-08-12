На о. Русский открыли реабилитационный летний лагерь. Видеорепортаж Елены Штылиной
Лето равных возможностей из популярной 10 лет назад идеи выросло в большой проект. На Русском острове открыли творческую и спортивную смену «Инва-лето». Гонки на сап-бордах, танцы и самый обычный, но такой недоступный для маломобильных людей отдых на воде — им предлагают провести полноценное лето.
Обычным людям и в тени жарко, а выносливым и крепким духом — все ни по чем! Долгожданную смену на берегу моря они открывают танцевальным турниром…
На небольшой самодельной сцене очаровательная пара покоряет публику зажигательным самбо. Им еще в Хабаровске выступать на соревнованиях по спортивным танцам на колясках. Дмитрий признается, рядом с партнершей сам становится особенным.
Дмитрий Воронин, участник фестиваля равных возможностей: «Яркости и страсти в глазах у людей с ограниченными возможностями здоровья больше, чем у людей обычных!»
Кристина Шебаева, участница фестиваля равных возможностей: «Несмотря на все трудности жизни, мы духом сильны!»
Евгений взял гитару полтора года назад. Рассказывает, что музыкант в нем проснулся только после несчастного случая. Несмотря на серьезные травмы и потерю зрения, в реабилитационном центре ему удалось раскрыть творческий потенциал.
Евгений Некрасов, участник фестиваля равных возможностей: «Всегда есть люди, которые могут помочь, подсказать, дать совет, подсобить во всем!»
На этом празднике около сотни отдыхающих и большинство — маломобильные. Они легки на подъем, хотя бывает тяжело просто выйти из дома. Лето равных возможностей — для таких людей.
Любовь Молнар, участница фестиваля равных возможностей: «Искупалась, освежилась — чудо!»
Артем Моисеенко, организатор, руководитель Дальневосточной организаций инвалидов «Ковчег»: «Конечно, не все могут здесь остаться. У кого-то палатки нет, все-таки возможности у людей ограничены. Но на день могут приехать все и воспользоваться нашим бесплатным транспортом с подъемником…»
У всех, кто прокатился по волнам на доске с веслом, впечатления потрясающие! Мастер-класс по гребле на сап-борде волонтеры проводят впервые.
Даниил Симан, организатор, волонтер: «Оказываем поддержку «Ковчегу», частенько заходим к ним по-дружески, обсудить дела, чтобы они поделились идеями, а мы в свою очередь постарались им помочь!»
Этот уникальный для Дальнего Востока проект ждет всех, кто может помочь сделать походные условия удобными для инвалидов-колясочников! А пляжный отдых в бухте Ахлестышева продлится в этом году до середины сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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