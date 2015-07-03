Более миллиона кустов конопли уничтожили полицейские в Уссурийске
В Уссурийске сотрудники полиции в рамках профилактической операции «Мак-2018» провели рейды, чтобы выявить и уничтожить посевы и очаги произрастания наркосодержащих растений. Также в рамках операции привлекают к ответственности тех, кто незаконно культивирует наркотикосодержащие растения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В рейде приняли участие сотрудники отделения по контроль за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Уссурийску, Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю и Управление ФСБ России по Восточному военному округу.
В ходе мероприятия в районе села Николо-Львовское Уссурийского района обнаружены очаги произрастания маньчжурской конопли общей площадью 175 квадратных метров. Специалисты скосили и сожгли более миллиона кустов.
Мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей манчьжурской конопли будут продолжены.
Сотрудники полиции предлагают гражданам сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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