Более миллиона кустов конопли уничтожили полицейские в Уссурийске

В Уссурийске сотрудники полиции в рамках профилактической операции «Мак-2018» провели рейды, чтобы выявить и уничтожить посевы и очаги произрастания наркосодержащих растений. Также в рамках операции привлекают к ответственности тех, кто незаконно культивирует наркотикосодержащие растения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В рейде приняли участие сотрудники отделения по контроль за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Уссурийску, Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю и Управление ФСБ России по Восточному военному округу.

В ходе мероприятия в районе села Николо-Львовское Уссурийского района обнаружены очаги произрастания маньчжурской конопли общей площадью 175 квадратных метров. Специалисты скосили и сожгли более миллиона кустов.

Мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей манчьжурской конопли будут продолжены.

Сотрудники полиции предлагают гражданам сообщать в органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]