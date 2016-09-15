Дополнительный авиарейс начнет выполняться в приморское село Самарга

Дополнительный рейс вертолета Ми-8 начнет летать в село Самарга Тернейского района с 11 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

6 августа краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства заключил договор с авиакомпанией «Дальнереченск Авиа», которая будет выполнять дополнительный рейс в Самаргу по субботам. Первый полет дополнительного рейса состоится 11 августа.

Маршрут нового рейса: Терней – Амгу – Единка – Самарга – Агзу – Амгу – Терней. До сих пор рейсы в Самаргу выполнялись два раза в неделю – по вторникам и четвергам – на вертолете Ми-8 и самолете Ан-2. Теперь их будет три.

Напомним, в селе Самарга также запланировано провести масштабную реконструкцию взлетно-посадочной полосы и служебно-пассажирского здания. Аэродромная инфраструктура в этом населенном пункте серьезно пострадала от тайфуна «Лайонрок». По информации краевого предприятия «Пластун Авиа» реконструкция пройдет в 2019 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]