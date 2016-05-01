«Вести: Приморье»: В Приморье прошел фестиваль кустарей
Гончарная мастерская, кузница и средневековая кухня Скандинавии — на зеленой поляне под открытым небом. Как подружиться с металлом, и что на душе у самовара? О фестивале приморских кустарей расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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