«Вести: Приморье»: В Приморье прошел фестиваль кустарей

Гончарная мастерская, кузница и средневековая кухня Скандинавии — на зеленой поляне под открытым небом. Как подружиться с металлом, и что на душе у самовара? О фестивале приморских кустарей расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]