«Вести: Приморье»: В поселке Моряк-Рыболов открыто новое предприятие с морскими плантациями

Разработать собственные технологии по выращиванию морского гребешка, используя опыт иностранных партнеров — такую задачу поставили перед собой сотрудники нового предприятия в поселке Моряк-Рыболов. Их трудовые будни сейчас активно проходят не только в цехах на побережье Японского моря, но и на морских плантациях, где в эти дни проходит самая настоящая посевная. Всего несколько месяцев понадобилось для того, чтобы практически с нуля открыть новое производство в поселке Моряк-Рыболов. В феврале здесь побывал глава региона Андрей Тарасенко. После этого здесь кардинально изменилась ситуация, когда решился вопрос об открытии в Моряке-Рыболове предприятия марикультуры в рамках программы развития рыбного хозяйства Приморского края. Сейчас здесь уже нашли работу свыше 180 жителей Приморья из самых разных уголков края. Подробности — в 18.45 в программе «Вести: Приморье» на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]