Лайнер-гигант зашел во Владивосток
7 августа в 5.15 утра Владивосток встретил океанскую громаду. «Splendida», в переводе с итальянского «восхитительная», — это крупнейший из всех лайнеров, когда-либо заходивших в бухту Золотой Рог. Несмотря на ранний час на швартовку корабля пришли посмотреть сотни жителей и гостей приморской столицы. Лайнер «Splendida» ходит под флагом Панамы, но принадлежит итальянской круизной компании, штаб-квартира которой находится в Швейцарии. Во Владивосток на ее борту прибыли 2910 туристов, в основном, из Японии. На знакомство с городом у них 11 часов. В 19.00 жителей и гостей Владивостока приглашают проводить восхитительный лайнер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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