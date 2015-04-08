Всего несколько месяцев понадобилось для того, чтобы практически с нуля открыть новое производство в поселке Моряк-Рыболов. В феврале здесь побывал глава региона Андрей Тарасенко. После этого здесь кардинально изменилась ситуация, когда решился вопрос об открытии в Моряке-Рыболове нового предприятия марикультуры в рамках программы развития рыбного хозяйства Приморского края. Сейчас здесь уже нашли работу свыше 180 жителей Приморья из самых разных уголков края.

На лодке свыше ста садков, в них — молодь морского гребешка. В мае партию в 600 миллионов мальков привезли в приморский поселок Моряк-Рыболов из китайского города Янтай. Предприятие — резидент Свободного порта Владивосток. Главная задача российской стороны — не просто освоить китайский опыт, а на его основе создать собственные технологии по выращиванию морского гребешка, используя уникальные возможности этой части морской акватории Приморья. За день работы в море с берега доставляют сюда порядка 1200 корзин.

Павел Чигирь, капитан катера : «Где-то 2,5 километра. В такую погоду минут 15 идти».

Сергей Землянский, корреспондент: «Сейчас эти садки опускают в море на глубину до 30 метров. На дне их будет удерживать якорь. Такая специальная бетонная конструкция весом шесть тонн».

А здесь на берегу и выливают те самые якоря. До конца сезона, чтобы высадить всю молодь, надо погрузить в море тысячу таких бетонных блоков.

Евгений Куражкин, зам. директора завода по строительству: «Мы это подсмотрели у японцев, но у японцев они более легкие 2—2,5 тонны, а у нас шторма сильные».

Это производство в Моряке-Рыболове появилось в буквальном смысле слова с нуля! На месте бывшего рыбокомбината-банкрота построили новые причалы, новый цех по рыбопереработке и производству марикультуры.

Константин Долгов, директор завода «Моряк-Рыболов»: «Всё решалось через губернатора Андрея Владимировича Тарасенко, через полпреда Трутнева, через команду губернатора, помогал нам Дубинин Валентин Степанович».

Валентин Дубинин, врио вице-губернатора Приморского края: « И результат оказался очень хороший. Теперь по договорам можно привлечь еще 150 рабочих».

Глава региона Андрей Тарасенко был здесь в феврале. При поддержке администрации края удалось решить многие вопросы по созданию нового предприятия, которое буквально за несколько месяцев обеспечило работой 180 человек. Для такого поселка, как Моряк-Рыболов, считай, новая история.

Роман Теребилов, мастер производства: «Местное население очень заинтересовалось. Много приезжих людей на работе: с Дальнегорского, Кавалеровского, Михайловского районов. Предприятие растет. Дальше — больше!»

Наталья Мищук, мастер производства: «Поселок начинает оживать, люди приезжают целыми семьями на работу».

Сейчас работа кипит вот в этом цеху, где молодь гребешка сортируют для отправки на морские огороды. Китайские специалисты консультируют, как всё делать правильно, говорят, что в этом случае российские партнеры как никто другой грамотно использовали природные возможности Японского моря для налаживания нового производства.

К ноябрю планируют закончить это строительство. Цеха, где установят большие чаны для выращивания молоди гребешка, по сути дела и должны стать местом изобретения своей технологии. Производство будет расширяться. Сейчас во всех селах Ольгинского района завод разместил объявления о приеме на работу новых сотрудников. Зарплаты — достойные!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]