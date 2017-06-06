В Приморье прошел фестиваль кустарного мастерства. Видеорепортаж Максима Каленника
Гончарная мастерская, кузница, средневековая кухня Скандинавии, народные игры и ремесла разных эпох и стран объединил фольклорный фестиваль кустарей в Фокино.
- Глину надо обнять, чтобы почувствовать ее. В данном случаем мы чувствуем биение. Это означает, что глина у нас не оцентрована.
В гончарную мастерскую не пробиться. Детвора испачкаться в глине не боится и терпеливо ждет своей очереди. И надо сказать, чашки и тарелочки у них получаются неплохо. Фестиваль народных ремесел, традиций и обрядов собрал приморских кустарей под открытым небом в музее-мастерской Фокино. Посмотреть на традиции разных народов и хотя бы частично в них погрузиться мог каждый желающий. Когда есть терпение, все получится, и даже пчелиный воск станет податливым.
- Мы — девочки, у нас все получается, потому что мы — как феечки!
Ольга Саитгареева, участник фестиваля народных ремесел и традиций: «Это суп, который я называю «Зеленые луга Скандинавии». Все думают, что они были исключительно варварами и ходили в походы. А они были хорошими земледельцами».
У многочисленных гостей фестиваля вызывает интерес и питательный процесс. Почти настоящая средневековая корчма «У Хельги» богата на вкусные запахи. Здесь готовят на открытом огне и раскаленных углях.
Вадим Бурдо, участник фестиваля народных ремесел и традиций: «Готовим перец и кабачки!»
- Откуда берете информацию и рецепты, вдруг не ели кабачки в средневековье?
- И книги, которые находят в архивах и сохраняются визуальные изобразительные источники, которые описывают и быт, и прием пищи среди простых людей и знати.
По самоварам он самый главный в Приморье. Максим Христенко собирает их по всей планете. Благодаря ему на родину, в Россию, уже вернулись восемь раритетных «толстяков».
Максим Христенко, руководитель музея-мастерской народных ремесел и традиций: «У всех предметов, особенно старых, есть характер и душа. Это символ наш русский, который несет тепло и уют».
Виталий Гудменко, кузнец: «Максимальная температура тут, только тогда металл становиться твоим другом. А так он враг. Это очень серьезный и коварный соперник, который может тебя подвести».
Под присмотром кузнеца мальчишки стремятся подружиться с металлом. В кузнечном деле ведь сила нужна. Но уроки художественной ковки прошли на ура, как и сам фестиваль кустарного мастерства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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