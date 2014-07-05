Во Владивостоке набирают популярность гонки на аутригерах. Видеорепортаж Марии Ежевской
Во Владивостоке впервые прошла гонка за кубок Патрокла. Гонялись за приз спортсмены на аутригерах. Причем на дистанцию вышли только девушки. Что за необычные лодки появились в Приморье, и кто из представительниц прекрасного пола выбился в фавориты?
За кубок древнегреческого воина бьются девушки с веслом. Бороздят бухту Патрокла на необычных для Приморья лодках — аутригерах. Суда родом с Филиппин со специальным боковым поплавком для устойчивости набирают популярность в морском крае. На них можно не просто вальяжно прогуливаться по акваториям, а лететь по волнам.
На аутригерах многие спортсменки гоняются впервые. Но с техникой гребли знакомы. В океанское каноэ пересели из «драконов».
Ольга Понаморёва, победитель соревнований: «Я из команды «Аквамарин», гребла со своим тренером, мне нужно было выложиться на все сто, чтобы не подвести своего тренера».
Опыт наставника Инны Рогалёвой (Борисова) не подвел. Она уже давно покорила «дракона» и как спортсменка, и как тренер. Теперь укрощает новую лодку. Успешно. В двойке — «золото». Кстати, на медали тоже ее профиль.
Состязались спортсменки в одиночках и двойках. Дистанция была немалая — 3 км. Без физической подготовки, выносливости победу не ухватить.
Олеся Крымская, призер соревнований: «У нас была очень тяжелая конкурентная борьба. В финале мы выжали из себя последние силы, последние капельки и нагнали».
Ветер, соленые брызги, говорят спортсменки, — в приморской душе. А новые суда и доски позволяют не только смотреть на море. Да и девушки с веслом в крае — уже вовсе не редкость.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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