Во Владивостоке впервые прошла гонка за кубок Патрокла. Гонялись за приз спортсмены на аутригерах. Причем на дистанцию вышли только девушки. Что за необычные лодки появились в Приморье, и кто из представительниц прекрасного пола выбился в фавориты?

За кубок древнегреческого воина бьются девушки с веслом. Бороздят бухту Патрокла на необычных для Приморья лодках — аутригерах. Суда родом с Филиппин со специальным боковым поплавком для устойчивости набирают популярность в морском крае. На них можно не просто вальяжно прогуливаться по акваториям, а лететь по волнам.

На аутригерах многие спортсменки гоняются впервые. Но с техникой гребли знакомы. В океанское каноэ пересели из «драконов».

Ольга Понаморёва, победитель соревнований: «Я из команды «Аквамарин», гребла со своим тренером, мне нужно было выложиться на все сто, чтобы не подвести своего тренера».

Опыт наставника Инны Рогалёвой (Борисова) не подвел. Она уже давно покорила «дракона» и как спортсменка, и как тренер. Теперь укрощает новую лодку. Успешно. В двойке — «золото». Кстати, на медали тоже ее профиль.

Состязались спортсменки в одиночках и двойках. Дистанция была немалая — 3 км. Без физической подготовки, выносливости победу не ухватить.

Олеся Крымская, призер соревнований: «У нас была очень тяжелая конкурентная борьба. В финале мы выжали из себя последние силы, последние капельки и нагнали».

Ветер, соленые брызги, говорят спортсменки, — в приморской душе. А новые суда и доски позволяют не только смотреть на море. Да и девушки с веслом в крае — уже вовсе не редкость.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]