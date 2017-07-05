В Сеуле прошли обыски в объявившей о находке крейсера «Дмитрий Донской» компании

Полиция Сеула провели обыски в офисах южнокорейской компании Shinil Group, которая в середине июля сообщила о найденном на дне Японского моря броненосном крейсере «Дмитрий Донской», входившем в состав Российского императорского флота в начале XX века. Об этом сообщает агентство Yonhap.



Правоохранители подозревают компанию в мошенничестве после жалобы группы инвесторов. По информации Reuters, после объявления об обнаружении крейсера акции Shinil Group выросли на 139%. Причиной роста стало сообщение компании о том, что в трюмах «Дмитрия Донского» находится 200 т золота. Позднее в компании извинились за то, что привели непроверенные данные о грузе золота и его возможной стоимости. Главе Shinil Group Чой Юн Секу запретили покидать Южную Корею, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.



По данным компании, крейсер лежит на глубине 434 м в 1,3 км от острова Уллындо к востоку от Южной Кореи. Компания сообщила, что планирует поднять корабль со дна, так как его палуба сохранилась в хорошем состоянии.

«Вести: Приморье» в своем репортаже «Южная Корея претендует на собственность корабля «Дмитрий Донской» рассказывали о подводной находке корейской компании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]