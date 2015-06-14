Часть домов во Владивостоке останется без горячей воды и после гидравлических испытаний

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на энергетиков, в связи с ремонтными работами, от ГВС будут отключены часть жителей Ленинского и Первореченского районов, проживающие по следующим адресам:



До 07.08:

1-ая Проходная: 110а;

2-ая Проходная: 44А, 47, 47А;

Аксаковская: 1;

Алтайская: 3;

Амурская: 57, 82, 84, 86, 88, 96;

Военное шоcсе: 1, 1а, 4;

Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;

Державина: 15, 17, 19, 19а, 21, 57, 59;

Жуковского: 1-9, 10-15;

Красного Знамени: 66а;

Круговая 2-я: 10, 12, 14;

Льва Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 41, 41в, 43, 43а, 45, 47;

Мельниковская: 119;

Некрасовская: 36а, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 122;

Некрасовский: 24;

Нефтеветка: 4а, 8;

Океанский пр-кт: 76, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 121а, 123, 123б, 125, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155, 161, 163, 165, 167а.

Острякова: 6, 26, 28;

Партизанский: 52, 58, 58в.



До 08.08:

Красного Знамени: 65, 65у, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Народный: 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43/1, 43/2, 43/2, 45, 47, 49, 4у, 51, 53, 55, 57;

Некрасовская: 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а;

Писаревская: 6/8;

Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;

Толстого: 32, 38, 40, 42, 44, 44у, 46, 48, 50, 52, 54;

Шилкинская: 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 15, 16, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.



До 10.08:

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56;

Военное шоссе: 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;

Жигура: 2, 4, 6, 12, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;

Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Марченко: 6, 15, 32;

Проходная 4-я: 12, 16.

Напоминаем, специалисты АО «ДГК» начали летне-осенние гидравлические испытания магистральных теплотрасс – обязательного и необходимого этапа по подготовке города к предстоящему отопительному сезону.



С 13 по 20 августа без ГВС останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1. Проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2.

С 20 по 27 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 17 по 24 сентября без горячего водоснабжения останутся жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]