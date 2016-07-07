Рыбные закуски производит резидент свободного порта Владивосток
Во Владивостоке развивается производство солено-сушеной рыбы и морепродуктов. Предприятие-резидентом свободного порта начало выпускать рыбные закуски в марте 2018 года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Продукция из рыбы и морепродуктов зачастую импортируется в город из других стран, но при этом изготавливается она из российского же сырья. Компания-резидент приняла решение организовать производство на территории свободного порта. Ежемесячные поставки на российский рынок снеков из вяленого кальмара, минтая и лососевых резидента СПВ составляют несколько десятков тонн.
Для производства всех видов продукции компания закупает сырье непосредственно у дальневосточных рыбодобывающих компаний, которые ведут промысел в районах Тихого океана и Охотского моря. По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», инвестиции в проект составили более 6,5 млн рублей.
Компания поставляет продукцию оптовикам, работающим на рынке Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Московской областей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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