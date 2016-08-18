Анонс на 8 августа

C 8 августа во Владивостоке будут ограничены движение и парковка автотранспорта по улице Фадеева в районе дома №31а. Это связано с проведением ремонта теплотрассы.

Ограничение продлится с 00.00 8 августа до 23.59 5 сентября. В течение данного периода объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Фадеева, Спортивная и Борисенко.

8 августа г. Владивосток, Спортивная набережная (деревянные настилы). Бесплатные тренировки по йоге от World Class. Начало в 09.00-10.30.

8 августа г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Этап парусной регаты «Кубок Владивостока», «гонки по средам». Начало в 19.00.

8 августа г. Нижний Новгород. ФК «Нижний Новгород» – ФК «Луч» Владивосток. 5-й тур Олимп-Первенства России по футболу, сезон 2018/19.

8 августа — Международный день альпинизма (День альпиниста).

8 августа — Всемирный день кошек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]