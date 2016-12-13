«Вести: Приморье»: ВИП-круиз «Капитана Хлебникова» под угрозой срыва
Морская месть или бюрократический плен? Из-за действий Славянского судоремонтного завода антарктический ВИП-круиз ледокола «Капитан Хлебников» может не состояться. СРЗ перегородило проход к доку, в котором ремонтируется ледокол. Из-за этого штатные работы на судне превратились в борьбу за выживание. А тем временем меньше чем через месяц ледоколу необходимо взять на борт иностранных туристов, которые уже заплатили за круиз в Антарктиду сотни тысяч долларов. Если он не состоится, репутация российских ледокольщиков будет подмочена навсегда. Подробнее об этой абсурдной ситуации расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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