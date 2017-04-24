В Приморье облачно и дождливо

8 августа Приморье останется в зоне фронтальных разделов, которые вызовут в южной половине края небольшие и умеренные дожди. Температурный фон существенно не изменится. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в среду облачно, временами небольшой дождь. Сохранится свежий юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью и днем останется на уровне предыдущих суток — +19…+22 °С.

В ближайшие трое суток на реках центральных и западных районов Приморья, в среднем и нижнем течениях, сохранится подъем уровня воды дождевого паводка. В большинстве районов останется низкий показатель класса горимости леса. Только на крайнем севере Приморья, который дожди обошли стороной, сохранится 4 (высокий) класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]