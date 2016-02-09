Двое жителей Находки осуждены за разбой

Находкинский городской суд вынес приговор двум местным жителям. Они обвиняются в разбое.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено в начале мая 2017 года в пос. Врангель жителями Находки (один из которых ранее неоднократно судим, в том числе за разбойные нападения). Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, приехав вместе с потерпевшим на пустырь в районе ул. Первостроителей в пос. Врангель, напали на него. В итоге нападавшие забрали у мужчины мобильный телефон стоимостью выше 20 тыс. рублей, находившееся при нем имущество, среди которого были ключи от автомобиля марки «Suzuki Grand Vitara» (стоимостью 700 тыс. рублей) и брелок от автосигнализации. Кроме этого, злоумышленники требовали передать им 30 тыс. рублей.

Чуть позднее, воспользовавшись похищенными ключами от автомобиля, один из фигурантов, действуя со своим подельником, угнал машину потерпевшего.

«В результате преступных действия пострадавшему были причинены телесные повреждения, в том числе в виде закрытой черепно-мозговой травмы, закрытый перелом костей носа и др. Общая стоимость похищенного составила свыше 720 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре.

Признав подсудимых виновными, суд назначил им за содеянное 8 лет 1 месяц и 7 лет лишения свободы. Для отбывания наказания одному из фигурантов, действия которого образуют особо опасный рецидив, суд определил исправительную колонию особого режима, его соучастнику – исправительную колонию строгого режима.

Гражданские иски потерпевшего удовлетворены судом в полном объеме.

Не согласившись с приговором городского суда, осужденные обжаловали его в апелляционную инстанцию. Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения. Приговор считается вступившим в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]