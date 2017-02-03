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Приморский «дальневосточный гектар» пользуется популярностью

Приморский «дальневосточный гектар» пользуется популярностью

Фото: Минвостокразвития

121001 заявка на получение участка в рамках программы «Дальневосточный гектар» зарегистрировано в федеральной информационной системе. Выдано около 43,2 тыс. земельных участков. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Больше получить «дальневосточный гектар» хотят в Приморском крае — более 48 тыс. заявок. На втором месте по привлекательности находится Республика Саха (Якутия), где подано выше 20,5 тыс. заявок. На третьем месте — Хабаровский край (около 17,6 тыс. заявок). На четвертом месте — Сахалинская область (более 16,2 тыс. заявок).

По данным Минвостокразвития России, наиболее часто «дальневосточный гектар» берут для индивидуального жилищного строительства (42 %). Востребованным земельный участок является и для сельскохозяйственного использования (26%). На третьем месте по частоте использования — ведение личного подсобного хозяйства (12%).

На получение земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» подано почти 15,8 тыс. коллективных заявлений. Больше всего коллективных заявок – свыше 5,8 тыс. – фиксируется в Приморском крае. На втором месте – более 4,6 тыс. заявок – Республика Саха (Якутия). На третьем месте – выше 1,7 тыс. заявок – Хабаровский край.

Сейчас рассматривается вопрос расширения программы «Дальневосточный гектар» на участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. 4 июля законопроект был единогласно поддержан в первом чтении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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