«Это выгодно»: Подготовка к школе и места отдыха с отличной кухней.

Программа "Это выгодно!"

[/edit]

Программа освещает самые актуальные новости потребительского рынка, дает полезные советы и делится важной информацией о ценах, товарах и услугах. Все о новинках и популярных брендах в столице Приморья.

Мы знаем, где выгодно!

Автор и ведущая — Евгения Егошина