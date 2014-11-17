Серийные автоугонщики отправятся под суд в Приморье
В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По версии следствия, в августе и в декабре 2017 года обвиняемые совершили угон нескольких автомобилей в селе Камень-Рыболов Ханкайского района. При попытке угнать очередной автомобиль, обвиняемого спугнул собственник автомобиля, и преступление не было доведено до конца. Помимо этого, обвиняемые были уличены в хранении наркотического вещества – канабиса, в крупном размере.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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