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Серийные автоугонщики отправятся под суд в Приморье

Серийные автоугонщики отправятся под суд в Приморье

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, в августе и в декабре 2017 года обвиняемые  совершили угон  нескольких автомобилей   в селе Камень-Рыболов Ханкайского района.  При попытке угнать очередной автомобиль, обвиняемого  спугнул собственник автомобиля, и преступление не было доведено до конца. Помимо этого, обвиняемые были уличены в хранении наркотического  вещества – канабиса, в крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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