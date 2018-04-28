Во Владивостоке открылись все торговые центры, закрытые из-за нарушения пожарной безопасности
С торгового центра «Велес» и спорткомплекса «Восход» сняли обеспечительные меры, введенные из-за нарушения требований пожарной безопасности. Это последние два объекта, закрытые во Владивостоке из-за многочисленных проверок после трагедии в Кемерово. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Запрет на работу спорткомплекса «Восход» был снят решением суда в пятницу, 3 августа. Напомним, приставы опечатали здание еще 3 июля. Тогда в спортучреждении был ремонт, бассейн не работал, проводились работы, в том числе направленные и на улучшение противопожарной безопасности здания. О решении суда сотрудники «Восхода» не знали. Теперь все помещения и секции открыты.
Также в числе последних запрет на работу был снят с торгово-административного центра «Велес» на ул. Толстого, 32а. Как сообщили в службе судебных приставов, доступ запрещен лишь на последние, четвертый и пятый, этажи здания, но там в настоящее время ведется ремонт. Напомним, выявили нарушения и закрыли торговый центр в мае. После официального закрытия часть арендаторов в нарушение закона продолжили работать.
Во Владивостоке после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» прошли масштабные проверки торговых объектов. Сначала был закрыт кинотеатр New Wave Cinema, затем трехэтажный магазин «Счастливое детство», а также торговые центры «Технариум» и «Велес». Кроме того, была временно приостановлена работа торгового центра «Золотой Рог», а также супермаркета «Реми» на Борисенко. Также приставы опечатали торговый центр «Бум» на Русской. Сейчас все эти учреждения открыты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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