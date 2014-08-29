Новости Общество Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:22
  0

Синоптики: температура морской воды в крае комфортна для купания

Синоптики: температура морской воды в крае комфортна для купания

Фото: delibfive.wordpress.com

Температура морской воды на пляжах Приморского края в начале августа будет держаться на уровне 20–23 градусов. Такие показатели специалисты считают вполне комфортными для купания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Синоптики составили карту температуры воды по побережью Приморья.

В Амурском заливе — во Владивостоке, на островах Рикорда и Попова, в Трудовом, Де-Фризе, Береговом и Безверхово — температура воды достигает +23 °С. В заливе Посьета — в Зарубино, Посьете, Краскино и Андреевке — самое тёплое море, здесь вода прогревается до +25 °С.

Менее комфортны для купания пляжи залива Петра Великого — в Находке, Врангеле, Триозёрье и Ливадии температура воды составляет всего +19 °С.

Степень «комфортности» и «приемлемости» температуры воды для плавания зависит от индивидуальных особенностей и привычек человека. Большинство людей чувствуют себя хорошо при температуре выше 22 градусов. Температура воды от 20 до 22 градусов считается довольно тёплой. Но некоторые люди с нарушениями кровообращения всё же жалуются, что им в такой воде прохладно.

От 17 до 19 градусов — довольно прохладная для купания вода, ей не особенно насладишься, но пребывание в воде такой температуры значительно освежает. Максимальное время купания при этом: 4 часа. Для детей и людей с ослабленным иммунитетом подойдёт вода с температурой +23…+25 °C — это оптимально тёплая вода.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря