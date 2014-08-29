Синоптики: температура морской воды в крае комфортна для купания

Температура морской воды на пляжах Приморского края в начале августа будет держаться на уровне 20–23 градусов. Такие показатели специалисты считают вполне комфортными для купания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Синоптики составили карту температуры воды по побережью Приморья.

В Амурском заливе — во Владивостоке, на островах Рикорда и Попова, в Трудовом, Де-Фризе, Береговом и Безверхово — температура воды достигает +23 °С. В заливе Посьета — в Зарубино, Посьете, Краскино и Андреевке — самое тёплое море, здесь вода прогревается до +25 °С.

Менее комфортны для купания пляжи залива Петра Великого — в Находке, Врангеле, Триозёрье и Ливадии температура воды составляет всего +19 °С.

Степень «комфортности» и «приемлемости» температуры воды для плавания зависит от индивидуальных особенностей и привычек человека. Большинство людей чувствуют себя хорошо при температуре выше 22 градусов. Температура воды от 20 до 22 градусов считается довольно тёплой. Но некоторые люди с нарушениями кровообращения всё же жалуются, что им в такой воде прохладно.

От 17 до 19 градусов — довольно прохладная для купания вода, ей не особенно насладишься, но пребывание в воде такой температуры значительно освежает. Максимальное время купания при этом: 4 часа. Для детей и людей с ослабленным иммунитетом подойдёт вода с температурой +23…+25 °C — это оптимально тёплая вода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]