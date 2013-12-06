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Парень из Владивостока претендует на место в конгрессе США

Парень из Владивостока претендует на место в конгрессе США

Фото: Kyle Reardon via AP

Выходец из Владивостока Дмитрий Шеин планирует баллотироваться в нижнюю палату конгресса США от штата Аляска. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на "Газета.ру".

По информации издания, Шеин родом из Владивостока. Он переехал из Приморья в США в 1993 году в возрасте 12 лет. Сейчас мужчина живет на Аляске и занимается производством и продажей металлических контейнеров для декоративных растений. Уточняется, что Шеин женат на местной жительнице, в их семье – двое собственных и четверо приемных детей.

На выборах в конгресс США Шеин собирается претендовать на единственное место, которое выделили Аляске в палате представителей. Его соперниками станут три кандидата-демократа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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