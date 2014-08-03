Токсичный арахис пытались завезти в Приморье
В поступившей во Владивосток из Китая крупной партии арахиса обнаружено превышение уровня содержания опасного для здоровья токсичного элемента кадмия. Масса опасной продукции составила более пяти тонн. Решается вопрос о возврате продукции либо уничтожении. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств, канцерогенен.
Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний проб, которые были отобраны от партии арахиса поступившей в ООО «Полтавский терминал» в с. Полтавка из Китая, специалисты выявили превышение допустимого уровня содержания кадмия в 1,6 раз. Масса поступившей в Приморский край партии составила 5 343 кг.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, в адрес таможенных органов было направлено письмо с информацией об опасном обнаружении. В настоящее время дальнейшее движение опасной для здоровья партии арахиса остановлено. Решается вопрос о её возврате либо уничтожении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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