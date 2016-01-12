В Уссурийске в ДТП разбили Toyota Mark ll
ДТП с участием грузовика и Toyota Mark ll произошло в Уссурийске на перекрёстке улиц Дзержинского—Ермакова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм «Аварийный Комиссар».
Mazda Titan по выезде со второстепенной дороги решил не пропускать Toyota Mark ll, и произошло столкновение. У Toyota Mark ll разбит весь перед. О пострадавших не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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