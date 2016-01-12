В Уссурийске в ДТП разбили Toyota Mark ll

ДТП с участием грузовика и Toyota Mark ll произошло в Уссурийске на перекрёстке улиц Дзержинского—Ермакова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм «Аварийный Комиссар».

Mazda Titan по выезде со второстепенной дороги решил не пропускать Toyota Mark ll, и произошло столкновение. У Toyota Mark ll разбит весь перед. О пострадавших не сообщается.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]