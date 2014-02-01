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Сегодня, 11:32
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Необычное предложение сделал житель Уссурийска своей подруге

Житель Уссурийска сделал своей девушке предложение необычным способом.

В инстаграме местного блогера mark2_che выложено видео, на котором запечатлена пара, окруженная автомобилями с включенными фарами.

Когда молодой человек с букетом цветов в руках встал на одно колено и предложил девушке обручальное кольцо, все машины начали сигналить. По мнению устроивших этот перформанс, звуковое и световое сопровождение придало особенную атмосферу этому и без того романтическому моменту.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Мент / Сегодня, 12:35
    № 2  
     

    Современные дебильное поколение! Больше сказать нечего.

    P/S Очень бы хотелось скольно дней продлится их брачный союз. Месяц? два? А может три?

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  • Юрий / Сегодня, 12:28
    № 1  
     

    По моему предложение с обручальным кольцом - вполне обычное дело, способ, возможно, необычен, хотя и это спорно. Неверно озаглавлена статья, я бы сказал.

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