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Необычное предложение сделал житель Уссурийска своей подруге
Житель Уссурийска сделал своей девушке предложение необычным способом.
В инстаграме местного блогера mark2_che выложено видео, на котором запечатлена пара, окруженная автомобилями с включенными фарами.
Когда молодой человек с букетом цветов в руках встал на одно колено и предложил девушке обручальное кольцо, все машины начали сигналить. По мнению устроивших этот перформанс, звуковое и световое сопровождение придало особенную атмосферу этому и без того романтическому моменту.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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