Необычное предложение сделал житель Уссурийска своей подруге

Житель Уссурийска сделал своей девушке предложение необычным способом.

В инстаграме местного блогера mark2_che выложено видео, на котором запечатлена пара, окруженная автомобилями с включенными фарами.

Когда молодой человек с букетом цветов в руках встал на одно колено и предложил девушке обручальное кольцо, все машины начали сигналить. По мнению устроивших этот перформанс, звуковое и световое сопровождение придало особенную атмосферу этому и без того романтическому моменту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]