В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин
Депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли в Госдуму законопроект о регулировании цен на топливо. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.
Предлагается с 1 января 2019 года ввести предельный уровень цен на бензин и дизельного топливо, который должно установить правительство. В то же время предлагается госрегулирование торговых наценок.
Депутаты отмечают, что причины роста цен на российском внутреннем рынке связаны с повышением налога на добычу полезных ископаемых и снижение экспортных пошлин на нефть. По их мнению, это привело к тому, что экспортный рынок стал «премиальным» по отношению к внутреннему, что вызвало рост внутренних цен на топливо.
Рашкин и Парфенов добавили, что в связи с этой ситуацией рядовых потребителей поставили в уязвимое положение. Рост цен оказал негативное влияние на уровень жизни россиян.
По данным Росстата, с января по май цены на бензин выросли в среднем на 7,3%, в то время как уровень инфляции составил 1,6%. Для решения этой проблемы в конце мая правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать акцизы с 1 июля.
В конце июля бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства. По его мнению, в этот период нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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