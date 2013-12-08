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Жители Уссурийска ответили эксперту с первого канала

Отрывок телепередачи "Время покажет" Первого канала произвел фурор в Интернете и особенно в его приморском сегменте. В ней московский политолог Александр Сытин сделал сенсационное заявление - в Уссурийске прямо на улице тигр съел его родственника!!!.

Заметкой об этом на сайте "Вести:Приморье" заинтересовались почти 95 тысяч подписчиков.

Уссуриийский телеканал "Телемикс" поинтересовался  у жителей города, что они думают о скандальном телеэфире.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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