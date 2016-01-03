Во Владивостоке перед судом предстанет неудавшийся наркодилер

Следователем отдела полиции № 5 (Советский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего уроженца Амурской области в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотика задержали злоумышленника во время получения товара через одну из курьерских служб Владивостока. На вопрос имеются ли при нем запрещенные вещества, молодой человек ответил утвердительно, и пояснил, что в посылке находятся наркотики.

Следствием установлено, что гражданин заказал наркотические средства через интернет из Москвы, чтобы потом продать их на территории приморской столицы.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является наркотическим веществом синтетического ряда (мефедрон) общей массой порядка 200 граммов.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]