В Приморье на пожаре эвакуировали 12 человек и двоих спасли из огня
Вечером 7 августа в 21.00 на пульт пожарной охраны Надеждинского муниципального района поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного в поселке Новый на улице Ленина.
Через шесть минут по указанному адресу прибыли пожарные и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки установлено, что на кухне жилого помещения горят стены и потолок.
На момент происшествия в квартире находились двое пожилых людей – маломобильная женщина и мужчина, которых огнеборцы оперативно при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух. Еще 12 человек были эвакуированы из отрезанных дымом квартир. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В 21.15 пожар был локализован, а в 22.10 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 27 кв. м. С огнем боролись трое пожарных.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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