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Строительство нового железобетонного моста в Кировском районе завершат в этом году

Строительство нового железобетонного моста в Кировском районе завершат в этом году

Фото: Администрация ПК

Автомобильный мост через реку Крыловка на краевой автодороге Кировский – Марьяновка – Никола-Михайловка в течение долгих лет находился в аварийном состоянии и мог обрушиться в любой момент, отрезав от районного центра три сельских поселения или семь населенных пунктов с общей численностью населения свыше 1000 человек. 

Летом 2017 года начались работы по строительству временного объезда выше моста. Была произведена отсыпка подъезда к будущему временному мостовому переходу со стороны поселка Кировский. Но работы не удалось завершить, поскольку с противоположной стороны нет карьеров, на которых разрешен забор грунта, а также невозможен был проезд груженных грунтом автомобилей через мост. Таким образом строительство временного мостового перехода приостановилось, несмотря на наличие готового проекта.

Как доложил директор АО «Примавтодор» Валерий Таткало, на сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. В настоящее время установлены три опоры и ведется отсыпка подъездных путей скальником, до конца года мост должны построить полностью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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