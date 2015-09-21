Приморские тхэквондисты завоевали «золото» Чемпиона мира
Приморские спортсмены в составе сборной России завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на Чемпионате мира по тхэквондо ИТФ в аргентинском Буэнос-Айресе.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте физкультуры и спорта, в соревнованиях принимали участие более тысячи спортсменов из 30 стран мира. Россию представляли 16 человек, 12 из которых – члены Приморской федерации. Уже в первый день соревнований наши спортсмены успешно выступили в дисциплине «технический комплекс».
«Золотые медали завоевали Алексей Ким и Александр Гибало, серебро – Владимир Лигай и Руслан Азаров. Бронзовым призером стал Сергей Ким», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, приморские тхэквондисты достойно проявили себя в спаррингах. Обладателями серебряных медалей стали Александр Гибало, Владимир Лигай и Кирилл Павлов. Бронза досталась Валерию Пак и Сергею Ким.
Стоит отметить, что молодой находкинский спортсмен Александр Гибало получил международный титул «Лучший спортсмен Чемпионата среди юниоров».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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