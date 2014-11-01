«Вести: Приморье. Интервью»: Легкий мобильный дом — решение для «дальневосточного гектара»
«Вести: Приморье. Интервью» с Андреем Косолаповым, изобретателем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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