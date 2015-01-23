Осьминог Дофлейна напал на дайвера… и остался незамеченным. Атака исподтишка случилась в водах бухты Витязь и, скорее, напоминала комичную дуэль. Забияка-моллюск попал в объектив известного видеоператора-дайвера Дмитрия Рудася. О мотивах и кинобудущем головоногого — в следующем сюжете.

Они отправились на поиски осьминога Дофлейна, но, похоже, моллюск нашел их первым. Головоногий бесцеремонно атаковал аквалангиста. Прокатился и скрылся. И теперь морской забияка — звезда инстаграма. Псевдонападение снял опытный подводный видеоператор Дмитрий Рудась. По его предположениям, это либо самец в постбрачной депрессии решил свести счеты с жизнью, либо самка, которая охраняла потомство.

Дмитрий Рудась, видеооператор-дайвер, автор кадров нападения: «Комичность в том, что дайвер узнал об этом псевдонападении только на поверхности, он даже не понял. Осьминоги крайне любопытны. Изучают нас так же, как и мы. Мы для них — инопланетяне».

Восемь мозгов, три сердца и голубая кровь — космическое существо с высоким интеллектом. К людям выходит не всегда. В 2015-ом на поиски гигантского осьминога в Приморье прилетела группа путешественников. Известная фотограф-дайвер Ольга Мичи потратила не одну неделю, чтобы поймать в кадр общительного, но своенравного моллюска.

А вот Дмитрию на головоногих везет. Главное — успеть настроить аппаратуру.

Дмитрий Рудась, видеооператор-дайвер, автор кадров нападения: «Чтобы понимать, что испытывает подводный оператор, можно представить себя стоящим на канте в ветряную погоду. Если ты не сделал кучу настроек, то не сможешь правильно заснять, либо животное уйдет. Оно не будет позировать».

Подводные фильмы приморца знает вся страна. Картину «Заповеданное море» отметили в Санкт-Петербурге. В этом же 2018-ом она взяла номинацию на телефестивале «Человек и море» во Владивостоке. Сейчас Дмитрий работает над новым фильмом об акватории залива Петра Великого. Эксклюзивные кадры с морским дуэлянтом уже в золотом архиве дайвера.

Скорее всего, общительный осьминог Дофлейна попадет в киноисторию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]